Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’Assomption, Reilhaguet

Informations pratiques

Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Notre-dame-de-l’Assomption Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’église et explications des fresques.

Église Notre-dame-de-l’Assomption 46350 Reilhaguet Reilhaguet 46350 Lot Occitanie

Visite commentée de l’église et explications des fresques.

©pah