AGENDA · Reilhaguet
Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’Assomption, Reilhaguet
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-dame-de-l'Assomption · Reilhaguet
Informations pratiques
Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Notre-dame-de-l’Assomption Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite commentée de l’église et explications des fresques.
Église Notre-dame-de-l’Assomption 46350 Reilhaguet Reilhaguet 46350 Lot Occitanie
Visite commentée de l’église et explications des fresques.
©pah