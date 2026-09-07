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Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’Assomption, Reilhaguet

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-dame-de-l'Assomption · Reilhaguet

Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’Assomption, Reilhaguet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-dame-de-l'Assomption
Adresse
46350 Reilhaguet
Ville
46350 Reilhaguet
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Découverte des fresques de l’église Notre-Dame de l’Assomption Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Notre-dame-de-l’Assomption Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’église et explications des fresques.

Église Notre-dame-de-l’Assomption 46350 Reilhaguet Reilhaguet 46350 Lot Occitanie
Visite commentée de l’église et explications des fresques.

©pah