Découverte des huiles essentielles de l’été rue de la petite justice Bavent

Bavent

Découverte des huiles essentielles de l’été

rue de la petite justice Salle des associations Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-06-10

L’association Normandie Colibrie vous propose de découvrir les bienfaits des huiles essentielles.

L’association Normandie Colibrie vous propose cet atelier découverte sur les bienfaits des huiles essentielles pour l’été.

Inscription obligatoire. .

rue de la petite justice Salle des associations Bavent 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com

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English : Découverte des huiles essentielles de l’été

The Normandie Colibrie association invites you to discover the benefits of essential oils.

L’événement Découverte des huiles essentielles de l’été Bavent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge