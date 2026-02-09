Découverte des huiles essentielles de l’été rue de la petite justice Bavent
Découverte des huiles essentielles de l’été rue de la petite justice Bavent mercredi 10 juin 2026.
Bavent
Découverte des huiles essentielles de l’été
rue de la petite justice Salle des associations Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 20:00:00
Date(s) :
2026-06-10
L’association Normandie Colibrie vous propose de découvrir les bienfaits des huiles essentielles.
L’association Normandie Colibrie vous propose cet atelier découverte sur les bienfaits des huiles essentielles pour l’été.
Inscription obligatoire. .
rue de la petite justice Salle des associations Bavent 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com
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English : Découverte des huiles essentielles de l’été
The Normandie Colibrie association invites you to discover the benefits of essential oils.
L’événement Découverte des huiles essentielles de l’été Bavent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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