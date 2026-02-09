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Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or Hameau de Roncheville Bavent

Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or Hameau de Roncheville Bavent dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Hameau de Roncheville

Adresse : D95

Ville : 14860 Bavent

Département : Calvados

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Bavent

Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or

Hameau de Roncheville D95 Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !
Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !

Dès 5 ans. Sur inscription.   .

Hameau de Roncheville D95 Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 84 77 82 83 

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English : Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or

Take part in a treasure hunt in the Verger de Roncheville park to win the grand prize! Maybe the animals will give you some clues!

L’événement Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or Bavent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

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