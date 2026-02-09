Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or Hameau de Roncheville Bavent
Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or Hameau de Roncheville Bavent dimanche 12 juillet 2026.
Bavent
Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or
Hameau de Roncheville D95 Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !
Participez à une chasse au trésor dans le parc du Verger de Roncheville pour gagner le gros lot ! Les animaux vous donneront peut-être quelques indices !
Dès 5 ans. Sur inscription. .
Hameau de Roncheville D95 Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 84 77 82 83
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English : Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or
Take part in a treasure hunt in the Verger de Roncheville park to win the grand prize! Maybe the animals will give you some clues!
L’événement Chasse au trésor La poule aux oeufs d’or Bavent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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