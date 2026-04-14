Poterie Route de Caen-Cabourg (D513) Bavent

Bavent

Poterie

Route de Caen-Cabourg (D513) Poterie du Mesnil de Bavent Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-30

Un atelier pour toute la famille où vous mettrez les mains dans l’argile pour découvrir la poterie et la technique de l’estampage.

Un atelier pour toute la famille où vous mettez les mains dans l’argile pour découvrir la poterie et la technique de l’estampage.

Dès 5 ans.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage. .

Route de Caen-Cabourg (D513) Poterie du Mesnil de Bavent Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57

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English : Poterie

A workshop for the whole family where you can get your hands dirty in clay and discover pottery and the stamping technique.

L’événement Poterie Bavent a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Normandie Pays d’Auge