Peinture et plantation Verger de Roncheville Bavent
Peinture et plantation Verger de Roncheville Bavent mercredi 29 avril 2026.
Bavent
Peinture et plantation
Verger de Roncheville Hameau de Roncheville D95 Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-04-29 2026-07-24
Laissez votre enfant découvrir ses talents de peintre lors de cet atelier. Après avoir trouvé sa propre technique, il pourra réaliser des peintures sur un pot en terre cuite. À la clé un joli souvenir à offrir ! Vous pourrez visiter le verger pendant ce temps.
Laissez votre enfant découvrir ses talents de peintre lors de cet atelier. Après avoir trouvé sa propre technique, il pourra réaliser des peintures sur un pot en terre cuite. À la clé un joli souvenir à offrir ! Vous pourrez visiter le verger pendant ce temps.
Dès 5 ans.
Inscription obligatoire. Les parents pourront se promener dans le verger pendant la durée de l’atelier (5€ la visite). .
Verger de Roncheville Hameau de Roncheville D95 Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 84 77 82 83
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English : Peinture et plantation
Let your child discover his or her painting talents in this workshop. After finding their own technique, they’ll be able to paint on a terracotta pot. The result: a lovely souvenir to give as a gift! You can visit the orchard during this time.
L’événement Peinture et plantation Bavent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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