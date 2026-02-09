Fabrication de mangeoire à oiseaux Bavent
Fabrication de mangeoire à oiseaux Bavent vendredi 7 août 2026.
Bavent
Fabrication de mangeoire à oiseaux
Verger de Roncheville Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Fabriquez et décorez votre mangeoire pour nourrir les oiseaux durant l’hiver !
(Dès 5 ans)
Mettez votre créativité au service de la nature ! Lors de cet atelier, réalisez et personnalisez une jolie mangeoire qui accueillera les oiseaux tout au long de l’hiver. Une activité originale pour les enfants alliant découverte, création et sensibilisation à la biodiversité locale.
(Dès 5 ans) .
Verger de Roncheville Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 84 77 82 83
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English : Fabrication de mangeoire à oiseaux
Make and decorate your own feeder to feed the birds over the winter!
(From 5 years)
L’événement Fabrication de mangeoire à oiseaux Bavent a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Normandie Pays d’Auge
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