Bavent

Fabrication de mangeoire à oiseaux

Verger de Roncheville Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Fabriquez et décorez votre mangeoire pour nourrir les oiseaux durant l’hiver !

(Dès 5 ans)

Mettez votre créativité au service de la nature ! Lors de cet atelier, réalisez et personnalisez une jolie mangeoire qui accueillera les oiseaux tout au long de l’hiver. Une activité originale pour les enfants alliant découverte, création et sensibilisation à la biodiversité locale.

(Dès 5 ans) .

Verger de Roncheville Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 84 77 82 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrication de mangeoire à oiseaux

Make and decorate your own feeder to feed the birds over the winter!

(From 5 years)

L’événement Fabrication de mangeoire à oiseaux Bavent a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Normandie Pays d’Auge