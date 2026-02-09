Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent Poterie du Mesnil de Bavent Bavent mardi 7 juillet 2026.

Bavent

Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrir la Poterie du Mesnil de Bavent est l’occasion d’apprécier un savoir-faire, de connaître la technique de fabrication des épis de faîtage en terre vernissée, si présents en Pays d’Auge, et d’admirer la mise en œuvre de ces décors sur le manoir et ses dépendances.

Découvrir la Poterie du Mesnil de Bavent est l’occasion d’apprécier un savoir-faire, de connaître la technique de fabrication des épis de faîtage en terre vernissée, si présents en Pays d’Auge, et d’admirer la mise en œuvre de ces décors sur le manoir et ses dépendances. La variété des créations vous surprendra.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage. .

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil Bavent 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57

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English : Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent

A visit to the Poterie du Mesnil de Bavent is an opportunity to appreciate the skills and techniques involved in making the glazed clay finials so common in the Pays d?Auge, and to admire how these decorations are applied to the manor house and its outbuildings.

L’événement Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent Bavent a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Normandie Pays d’Auge