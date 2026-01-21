Découverte des insectes Bouverans

Découverte des insectes

RDV sur le parking de la salle des fêtes Bouverans Doubs

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Organisé par l’Association de protection du val du Drugeon.

Punaises, mais c’est beau ! Souvent considérées comme détestables, les punaises sont pourtant si jolies. Partons à la découverte de quelques espèces communes en utilisant le materiel adéquat de prospection. L’occasion d’observer également bien d’autres espèces d’insectes. .

RDV sur le parking de la salle des fêtes Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laurent.beschet@gmail.com

