Bouverans

Yoga et méditation en plein air

Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Cette séance de yoga méditation a lieu au coeur de l’Espace Naturel Sensible du Doubs des Rives du lac de l’Entonnoir Marais du Varot, un site d’une richesse écologique exceptionnelle.

Fanny Girod, accompagnateur moyenne montagne, diplômée en yoga médiatation sera votre guide pour cette expérience de déconnexion et reconnexion à soir. Prévoir une tenue adaptée, tapis et couverture. .

Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English :

L’événement Yoga et méditation en plein air Bouverans a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS