Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans
Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans jeudi 13 août 2026.
Bouverans
Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux
Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Au bord du lac de l’Entonnoir et du marais du Varot, venez découvrir un espace naturel sensible aux milieux humides variés, refuge d’une grande diversité d’oiseaux. Observez-les à la jumelle et à la longue-vue, apprenez à les identifier et à mieux comprendre leurs comportements. Animé par le CPIE Haut-Doubs.
Cette balade sensorielle a lieu au cœur de l’ Espace Naturel Sensible du Doubs des Rives du lac de l’Entonnoir Marais du Varot, un site d’une richesse écologique exceptionnelle. Public familial, à partir de 8 ans (l’enfant doit être marcheur) .
Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux
L’événement Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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