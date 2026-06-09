Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans jeudi 13 août 2026.

Bouverans

Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux

Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Au bord du lac de l’Entonnoir et du marais du Varot, venez découvrir un espace naturel sensible aux milieux humides variés, refuge d’une grande diversité d’oiseaux. Observez-les à la jumelle et à la longue-vue, apprenez à les identifier et à mieux comprendre leurs comportements. Animé par le CPIE Haut-Doubs.

Cette balade sensorielle a lieu au cœur de l’ Espace Naturel Sensible du Doubs des Rives du lac de l’Entonnoir Marais du Varot, un site d’une richesse écologique exceptionnelle. Public familial, à partir de 8 ans (l’enfant doit être marcheur) .

Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux

L’événement Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS