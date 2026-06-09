Balade sensible Vivre une expérience de nature… se (re)connecter Bouverans jeudi 30 juillet 2026.

Bouverans

Balade sensible Vivre une expérience de nature… se (re)connecter

Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:30:00

fin : 2026-07-30 11:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Animation offerte par le Département du Doubs, dans le cadre des Sorties nature 2026 .

Dans un site naturel magnifique et reposant, classé Espace Naturel Sensible, le lac de l’Entonnoir et marais du Varot, venez vivre un moment insolite pour un temps de pause et de calme. Détente assurée en pleine nature. .

Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 87 84

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English : Balade sensible Vivre une expérience de nature… se (re)connecter

L’événement Balade sensible Vivre une expérience de nature… se (re)connecter Bouverans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS