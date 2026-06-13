Bouverans

Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir

Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Que cache le lac de l’Entonnoir ? Venez percer ses secrets lors d’une balade alliant découverte scientifique et contemplation.

Observez sa faune remarquable, le fonctionnement singulier des eaux du lac puis grimpez au belvédère du Varot pour embrasser du regard ce site récemment restauré.

Animé par le CPIE Haut-Doubs.

Cette balade a lieu au cœur de l’ Espace Naturel Sensible du Doubs des Rives du lac de l’Entonnoir Marais du Varot, un site d’une richesse écologique exceptionnelle. Public familial, à partir de 8 ans (l’enfant doit être marcheur). .

Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir

L’événement Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir Bouverans a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS