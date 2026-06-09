Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir Bouverans jeudi 23 juillet 2026.

Bouverans

Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir

Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Animation offerte par le Département du Doubs, dans le cadre des Sorties nature 2026 .

Que cache le lac de l’Entonnoir ? Venez percer ses secrets lors d’une balade alliant découverte scientifique et contemplation. Observez sa faune remarquable, comprenez le fonctionnement singulier de ses eaux, puis grimpez au belvédère du Varot pour embrasser du regard la splendeur du site récemment restauré. .

Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99

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English : Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir

L’événement Balade Mystères et merveilles du lac de l’Entonnoir Bouverans a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS