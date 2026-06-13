Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans jeudi 16 juillet 2026.

Bouverans

Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux

Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Animation offerte par le Département du Doubs dans le cadre des sorties nature 2026

Par une balade facile, découverte d’un site magnifique et reposant, classé Espace Naturel Sensible, le lac et marais de l’Entonnoir, véritable mosaïque de plusieurs milieux naturels humides et aquatiques et leurs oiseaux associés pour leur alimentation, repos et reproduction.

Gratuit. .

Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 87 84

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English : Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux

L’événement Balade Une mosaïque de milieux humides et ses oiseaux Bouverans a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS