Balade sensorielle Converser avec soi sur les rives du lac de l’Entonnoir Bouverans
Balade sensorielle Converser avec soi sur les rives du lac de l’Entonnoir Bouverans jeudi 20 août 2026.
Bouverans
Balade sensorielle Converser avec soi sur les rives du lac de l’Entonnoir
Lac de l’Entonnoir Bouverans Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Il suffit d’une promenade au milieu de la nature, s’arrêter un moment pour écouter, sentir, voir, toucher, et vivre un moment de reconnexion à soi. La balade sensorielle devient ode à la santé physique et mentale.
Cette balade sensorielle a lieu au cœur de l’ Espace Naturel Sensible du Doubs des Rives du lac de l’Entonnoir Marais du Varot, un site d’une richesse écologique exceptionnelle.
Sur les rives du lac de l’Entonnoir, il suffit d’une promenade au milieu de la nature, s’arrêter un moment pour écouter, sentir, voir, toucher, et vivre un moment de reconnexion à soi. La balade sensorielle devient ode à la santé physique et mentale, l’équilibre vital.
Fanny Girod, accompagnateur moyenne montagne, diplômée en yoga méditation, sera votre guide pour cette expérience de déconnexion et reconnexion à soi.
Public familial, à partir de 8 ans (l’enfant doit être marcheur). Tenue adaptée à la balade. .
Lac de l’Entonnoir Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Balade sensorielle Converser avec soi sur les rives du lac de l’Entonnoir
L’événement Balade sensorielle Converser avec soi sur les rives du lac de l’Entonnoir Bouverans a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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