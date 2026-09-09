Découverte des itinéraires protestants Saverne
dimanche 20 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Découverte des itinéraires protestants
Église protestante Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Projections et commentaires de photos anciennes et récentes autour de Goldenberg. Découvertes des circuits proposés par les Itinéraires protestants 28 circuits dont celui précité et 358 églises dont celles de Monswiller et Saverne. .
Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95
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English :
L’événement Découverte des itinéraires protestants Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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