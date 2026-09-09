Informations pratiques

Saverne

Découverte des itinéraires protestants

Église protestante Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Projections et commentaires de photos anciennes et récentes autour de Goldenberg. Découvertes des circuits proposés par les Itinéraires protestants 28 circuits dont celui précité et 358 églises dont celles de Monswiller et Saverne. .

Église protestante Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95

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English :

L’événement Découverte des itinéraires protestants Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région