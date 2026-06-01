Découverte des jardins du Domaine de Meros, Domaine de Meros, Plonévez-du-Faou

Découverte des jardins du Domaine de Meros 5 – 7 juin Domaine de Meros Finistère

Gratuit pour les moins de 18 ans – 1€ par entrée reversé à une association locale – 5€ l’entrée adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Les jardins du Domaine de Meros vous ouvrent leurs portes du 5 au 7 juin prochain.

Vendredi 5 et samedi 6 en visite libre en suivant un parcours fléché mis en place sur le domaine.

Le dimanche 7 juin, le domaine organise plusieurs animations dont une rétrospective sur l’histoire du Domaine au fil des ans.

Venez découvrir les jardins récemment rénovés : rosiers, camélias et bien d’autres espèces ont été implantés pour mettre en valeur ce lieu chargé d’histoire.

Domaine de Meros Meros 29530 Plonévez-du-Faou Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne 0681026333 http://www.meros.bzh “C’est ici, au cœur de notre cher Finistère, que notre histoire a commencé et continue de s’écrire. “

Dans les années 90, Sylvie et Patrick Nicolas, animés par le désir de redonner vie au Domaine de Meros, ancien fief seigneurial chargé d’histoire, ont entrepris une restauration passionnée. La nature avait repris ses droits, mais après des années de nettoyage et rénovation, le domaine a retrouvé sa splendeur, accueillant des gîtes et un centre équestre florissant jusqu’en 2016.

Aujourd’hui, c’est avec une nouvelle énergie que Pascal et Valérie Nicolas perpétuent l’esprit de Meros. Puisant leur inspiration dans la beauté du Finistère, ils ont imaginé un concept unique : des cabanes et suites avec piscines privées, véritables écrins de bien-être nichés au cœur de lieux enchanteurs. Leur ambition est simple : partager ces havres de paix avec ceux qui aspirent à une parenthèse inoubliable. Parkings sur place

Les jardins du Domaine de Meros vous ouvrent leurs portes du 5 au 7 juin prochain.

©domainedemeros