Temps Lié: Gala de fin d’année Plonévez-du-Faou

Temps Lié: Gala de fin d’année

Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Temps Lié propose de l’ éveil artistique à partir de 6 ans avec découverte du monde artistique > danse et spectacle

Vendredi 5 et Samedi 6 juin 2026 à 20h30 à la salle Ar Veilh à Plonévez-du-Faou. Ouverture des portes à 19h30 .

Salle Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 63 40 52 02

