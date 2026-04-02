Plonévez-du-Faou

Randonnée gourmande et nocturne

Ecole Saint Anne Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rando Gourmande & Nocturne le samedi 30 Mai à Ecole Sainte Anne à Plonévez du Faou

> Plusieurs circuits

> Plats faits maison

Départ Ecole Sainte Anne à Plonévez du Faou entre 18h et 19h

> Inscription avant le 22 Mai ⏳

> apel.saintanne.29530@gmail.com ou 0670585551 .

Ecole Saint Anne Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 70 58 55 51

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English : Randonnée gourmande et nocturne

L’événement Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou