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Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou

Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou samedi 30 mai 2026.

Adresse : Ecole Saint Anne

Ville : 29530 Plonévez-du-Faou

Département : Finistère

Début : 2026-05-30T18:00:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plonévez-du-Faou

Randonnée gourmande et nocturne

Ecole Saint Anne Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rando Gourmande & Nocturne le samedi 30 Mai à Ecole Sainte Anne à Plonévez du Faou

> Plusieurs circuits
> Plats faits maison

Départ Ecole Sainte Anne à Plonévez du Faou entre 18h et 19h
> Inscription avant le 22 Mai ⏳
> apel.saintanne.29530@gmail.com ou 0670585551   .

Ecole Saint Anne Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 70 58 55 51 

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English : Randonnée gourmande et nocturne

L’événement Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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