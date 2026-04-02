Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou
Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou samedi 30 mai 2026.
Plonévez-du-Faou
Randonnée gourmande et nocturne
Ecole Saint Anne Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rando Gourmande & Nocturne le samedi 30 Mai à Ecole Sainte Anne à Plonévez du Faou
> Plusieurs circuits
> Plats faits maison
Départ Ecole Sainte Anne à Plonévez du Faou entre 18h et 19h
> Inscription avant le 22 Mai ⏳
> apel.saintanne.29530@gmail.com ou 0670585551 .
Ecole Saint Anne Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 70 58 55 51
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English : Randonnée gourmande et nocturne
L’événement Randonnée gourmande et nocturne Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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