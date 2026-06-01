Marché à la ferme Kernevez Boulogne Plonévez-du-Faou jeudi 25 juin 2026.

Plonévez-du-Faou

Marché à la ferme Kernevez Boulogne

Ferme de Kernevez Boulogne Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Marché de producteurs à la ferme de Kernevez Boulogne à Plonévez-du-Faou: producteurs locaux, concerts, repas, buvette .

Ferme de Kernevez Boulogne Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 9 82 47 18 55

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English :

L’événement Marché à la ferme Kernevez Boulogne Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou