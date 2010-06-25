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Doudou raconte 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou

Doudou raconte 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou jeudi 25 juin 2026.

Lieu : 1 rue Alain Bernard

Adresse : 1 Rue Alain Bernard

Ville : 29530 Plonévez-du-Faou

Département : Finistère

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Plonévez-du-Faou

Doudou raconte

1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Doudou raconte à la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou

Le jeudi 25 juin à 10h

Des histoires pour petites et grandes oreilles, à savourer jusqu’à 3 ans

> entrée libre et gratuite   .

1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80 

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English :

L’événement Doudou raconte Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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