Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy, Les jardins Fruitiers de Laquenexy, Laquenexy

Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy 5 – 7 juin Les jardins Fruitiers de Laquenexy Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découvrez les Jardins Fruitiers de Laquenexy, composés d’une vingtaine d’espaces autour de la thématique des saveurs au coeur d’un verger. N’hésitez pas à toucher les feuilles, à les froisser, afin d’exhaler les parfums et découvrir chaque jardin autrement qu’avec seulement vos yeux.

Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy 57530 Moselle Grand Est 0387350100 http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com Ils se composent d’une vingtaine de jardins différents et mettent tout vos sens en éveil. Du jardin des petits fruits au potager du curieux, découvrez, touchez, humez… Puis partez à l’autre bout du monde, dans les jardins amérindien et maori. Des chaises longues vous invitent à profiter de la quiétude du lieu. Le temps d’une visite, vous vous êtes évadés… Faites voyager vos sens ! Parking

Découvrez les Jardins Fruitiers de Laquenexy, composés d’une vingtaine d’espaces autour de la thématique des saveurs au coeur d’un verger. N’hésitez pas à toucher les feuilles, à les froisser, afin…

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