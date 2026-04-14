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Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy, Les jardins Fruitiers de Laquenexy, Laquenexy

Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy, Les jardins Fruitiers de Laquenexy, Laquenexy

Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy, Les jardins Fruitiers de Laquenexy, Laquenexy vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Les jardins Fruitiers de Laquenexy

Adresse : 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy, Moselle, Grand Est

Ville : 57530 Laquenexy

Département : Moselle

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découverte des Jardins Fruitiers de Laquenexy 5 – 7 juin Les jardins Fruitiers de Laquenexy Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découvrez les Jardins Fruitiers de Laquenexy, composés d’une vingtaine d’espaces autour de la thématique des saveurs au coeur d’un verger. N’hésitez pas à toucher les feuilles, à les froisser, afin d’exhaler les parfums et découvrir chaque jardin autrement qu’avec seulement vos yeux.

Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy 57530 Moselle Grand Est 0387350100 http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com Ils se composent d’une vingtaine de jardins différents et mettent tout vos sens en éveil. Du jardin des petits fruits au potager du curieux, découvrez, touchez, humez… Puis partez à l’autre bout du monde, dans les jardins amérindien et maori. Des chaises longues vous invitent à profiter de la quiétude du lieu. Le temps d’une visite, vous vous êtes évadés… Faites voyager vos sens ! Parking
Découvrez les Jardins Fruitiers de Laquenexy, composés d’une vingtaine d’espaces autour de la thématique des saveurs au coeur d’un verger. N’hésitez pas à toucher les feuilles, à les froisser, afin…

©CD57

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