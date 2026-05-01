La Cunésienne Laquenexy
La Cunésienne Laquenexy samedi 23 mai 2026.
Laquenexy
La Cunésienne
Laquenexy Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
7ème édition de la course nature La Cunésienne , organisée par l’association Oxygène.
Parcours
6 km et 10 km. Nouveaux parcours. Départ à 19h.
Courses enfants. Départ dès 18h 80 m 400 m 800 m 1200 m
Animations sur place
Food trucks et buvette dès 19h
Groupe musicale-LiveTout public
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Laquenexy 57000 Moselle Grand Est
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English :
7th edition of the La Cunésienne nature race, organized by the Oxygène association.
Courses
6 km and 10 km. New courses. Start at 7pm.
Children’s races. Starts at 6pm: 80 m 400 m 800 m 1200 m
On-site entertainment
Food trucks and refreshments from 7pm
Live band
L’événement La Cunésienne Laquenexy a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ