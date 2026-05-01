Laquenexy

La Cunésienne

Laquenexy Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

7ème édition de la course nature La Cunésienne , organisée par l’association Oxygène.

Parcours

6 km et 10 km. Nouveaux parcours. Départ à 19h.

Courses enfants. Départ dès 18h 80 m 400 m 800 m 1200 m

Animations sur place

Food trucks et buvette dès 19h

Groupe musicale-LiveTout public

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Laquenexy 57000 Moselle Grand Est

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English :

7th edition of the La Cunésienne nature race, organized by the Oxygène association.

Courses

6 km and 10 km. New courses. Start at 7pm.

Children’s races. Starts at 6pm: 80 m 400 m 800 m 1200 m

On-site entertainment

Food trucks and refreshments from 7pm

Live band

L’événement La Cunésienne Laquenexy a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ