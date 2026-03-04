Découverte des jardins, Le Jardin de Jan, Branceilles

Découverte des jardins 5 – 7 juin Le Jardin de Jan Corrèze

3,50€, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Expositions artisanales et locales en permanence.

Le Jardin de Jan 350 chemin de Crouchat,Branceilles,19500 Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 04 14 38 13 Ce lieu, planté d’arbres d’ornement, de fruitiers et d’arbustes, est le résultat de l’évolution d’une surface agricole en un espace dédié à la présentation de vivaces, qui s’est progressivement structuré en jardin. Une vingtaine de massifs y présentent de très nombreuses plantes, souvent méconnues, que Jan a pour la plupart cultivées elle-même, y compris des centaines d’hémérocalles.

©Jan Colbridge