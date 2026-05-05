Rendez-Vous aux Jardins Jardin de Jan à Branceilles chemin de Crouchat Branceilles

Branceilles

Rendez-Vous aux Jardins Jardin de Jan à Branceilles

chemin de Crouchat Le Mortier Branceilles Corrèze

Tarif : – – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Ce lieu, planté d’arbres d’ornement, de fruitiers et d’arbustes, résulte de l’évolution d’une surface agricole (légumes et aromatiques AB) en un espace de présentation de vivaces qui s’est petit à petit structuré en jardin. Une vingtaine de massifs proposent de très nombreuses vivaces souvent méconnues, que Jan a, pour la plupart, elle-même cultivées sur une superficie de 5 000 m2 Jardin ouvert exceptionnellement aujourd’hui sans rendez-vous .

chemin de Crouchat Le Mortier Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 38 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-Vous aux Jardins Jardin de Jan à Branceilles

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Jardin de Jan à Branceilles Branceilles a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme