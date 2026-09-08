Découverte des jardins monuments historiques du Château de la Ballue, Château et jardins de la Ballue, Bazouges-la-Pérouse

Informations pratiques

Découverte des jardins monuments historiques du Château de la Ballue 18 – 20 septembre Château et jardins de la Ballue Ille-et-Vilaine

Tarif normal 10,50 €. Tarif réduit 8,50 € pour personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi et 10-18 ans. Gratuit jusqu’à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Se perdre dans un labyrinthe de verdure et retrouver une âme d’enfant, dans les merveilleux jardins aux 13 surprises du Château de la Ballue.

S’émerveiller devant l’exceptionnel art topiaire et les prouesses végétales imaginées par des architectes de renom il ya 50 ans.

Contempler le paysage de la vallée du Couesnon mis en scène par le dessin des jardins.

Se projeter dans le 17ème italien, au coeur d’un jardin d’une villa toscane.

Château et jardins de la Ballue Château de La Ballue, 35560 Bazouges-la-Pérouse, France Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299974786 http://www.laballuejardin.com Le château fut construit en deux campagnes au début du XVIIe siècle. À la fin du Xe siècle, le château de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse fait partie d’une chaîne de défense qui suit le Couësnon, de Fougères à la mer. On y voyait en 1603 une tour flanquant le logis, un portail, un portail et un pont-levis avec deux tours, le tout cerné de murs et de fossés. Les habitants du pays s’y réfugièrent plusieurs fois pendant les guerres de la Ligue. Il possédait un colombier et deux chapelles. Il fut reconstruit vers 1620 et comprend un bâtiment avec deux ailes et un haut pavillon central. Il appartenait aux Chesnel au XIIe siècle et en 1513, passa par alliance aux d’Acigné seigneurs de la Roche Jagu, et fut vendue par eux en 1555 à Claude de Rieux, femme de François de Coligny, qui la vendit elle-même en 1556 aux de Québriac seigneurs de la Harlaye ; elle passa par succession en 1604 aux d’Hérouville.De mariages en héritages, la seigneurie de La Ballue est acquise par Henri IV. Le roi en fait cadeau, pour services rendus, au duc de Brissac qui la vend en 1615 à Gilles Ruellan. Ce dernier démolit la forteresse primitive et construit le château actuel, comme il le fait pour plusieurs de ses châteaux, tels le Rocher-Portail à Saint-Brice-en-Coglès en 1596, le Plessis-Sénéchal à Saint-Marc-le-Blanc à la même date, ou Monthorin à Louvigné-du-Désert en 1607 par exemple.La Ballue fut érigée en marquisat en 1622 ; elle exerçait à Bazouges-la-Pérouse un droit de haute justice et possédait un droit de quintaine près du cimetière, sur la route de Combourg. Les jardins du château de La Ballue à Bazouges-la-Pérouse représentent un exemple rare en France de jardins baroques et maniéristes tels qu’ils existent aux XVIe et XVIIe siècles. Dans ces jardins, on pouvait voir à l’époque, non seulement ce que la nature produit de plus beau, de plus rare ou de plus monstrueux, mais encore des réalisations végétales dues aux fantasmes que la nature suggère à l’homme. Entre 1820 et 1866, une verrerie spécialisée dans la gobeleterie et le vase de chimie a été installée sur le site par son propriétaire ; le château abritait alors le logis patronal.

Découverte des jardins aux 13 surprises du Château de la Ballue.

©PierreHolley