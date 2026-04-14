Découverte des lavoirs dans le pays d’Héricourt, Couthenans, Couthenans

Découverte des lavoirs dans le pays d’Héricourt Samedi 9 mai, 14h00 Couthenans Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

L’eau, indispensable à la vie, est nécessaire à de nombreuses activités. De tout temps, les hommes ont cherché à maîtriser leur approvisionnement en eau pour se prémunir des sécheresses, bénéficier de l’eau la plus pure possible et réduire les distances entre le point d’eau et le lieu d’utilisation.

Avant que l’eau n’arrive au robinet de chaque foyer, les fontaines publiques étaient, avec les sources, les puits les cours d’eau et les citernes, les seuls moyens d’alimentation en eau.

Et donc, dans la plupart des villages de notre région, les sources, nombreuses et abondantes ont été maîtrisées par d’importants travaux de captage et de conduite ; ce qui a rendu possible la construction de fontaines.

Entre le XVIIIème et le XXème siècle la Haute-Saône est devenue le département français comportant le plus grand nombre de fontaines et de lavoirs. Chaque Conseil Municipal avait à cœur de pouvoir édifier dans son village le plus beau monument.

Couthenans 70400, Couthenans Couthenans 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « yves.nevissas@gmail.com »}]

Une randonnée ouverte à tous sans difficulté majeure pour découvrir la richesse de nos anciens lavoirs.