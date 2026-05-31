Découverte des libellules, RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945, Cannes-Écluse

Découverte des libellules Samedi 4 juillet, 14h00 RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Elles passent devant nous d’un vol léger… ou au contraire, comme des fusées ! Explorez avec nous, le temps d’une sortie, le monde fascinant des libellules.

La Réserve naturelle régionale des Seiglats est un endroit privilégié pour ce groupe d’insectes. Les eaux calmes du plan d’eau et ses rives végétalisées accueillent des nombreuses espèces, dont certaines sont menacées d’extinction. Nous aborderons les différentes facettes de leur cycle de vie, et apprendrons à les reconnaître. Vous serez également initiés au matériel et techniques que les naturalistes utilisent au quotidien : filet, jumelles, loupe… Rejoignez-nous !

RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 77130 Cannes-Ecluse Cannes-Écluse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature insectes libellules

Léo Royer