Découverte des lieux de légendes et de croyances du village de Ladaux Parking de la mairie Ladaux
Découverte des lieux de légendes et de croyances du village de Ladaux Parking de la mairie Ladaux samedi 27 juin 2026.
Ladaux
Découverte des lieux de légendes et de croyances du village de Ladaux
Parking de la mairie 11 Route de Cantois Ladaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Cette balade d’un kilomètre environ sera l’occasion de découvrir Ladaux, ses légendes, ses fontaines, son élixir. Nous découvrirons la fontaine du Bourg et l’histoire du blé d’Ories, la fontaine Saint-Clair, ses vertus guérisseuses et l’élixir de Candale. Nous terminerons au cimetière découvrir l’histoire des Spirites de Ladaux. Pour cette animation, il y aura la participation de Jacques Gaye (enfant de Benauges), Pierre Guillo (président de l’association A la recherche des fontaines de guérison), les bénévoles de l’association Croyances & Traditions en Aquitaine. Animation tout public. Accueil sur le parking de la mairie de Ladaux. .
Parking de la mairie 11 Route de Cantois Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 81 56 63 croyances.traditions.aquitaine@gmail.com
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English : Découverte des lieux de légendes et de croyances du village de Ladaux
L’événement Découverte des lieux de légendes et de croyances du village de Ladaux Ladaux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Entre-deux-Mers