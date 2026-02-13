Découverte des métiers agricoles – Mayenne (53), France Travail, Mayenne (53), Mayenne
Découverte des métiers agricoles – Mayenne (53) Jeudi 1 octobre, 10h30 France Travail, Mayenne (53) Mayenne
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T10:30:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T10:30:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Au programme :
- Matin – 10 h 30 à 12 h – Temps d’informations collectif
- Déjeuner – Offert aux candidats
- Après-midi – 13 h 30 à 16 h 45 – Immersion dans une exploitation agricole ou en centre de formation avec des ateliers « gestes » (déplacement pris en charge)
Retrouvez nos programmations et horaires en suivant la page Facebook ou le compte X de l’Anefa Mayenne.
France Travail, Mayenne (53) 8 Rue Charles de Blois, 53100 Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « anefa53@anefa.org »}]
Les jeudis de l’agriculture sont l’occasion de découvrir les métiers du secteur agricole en s’informant tout en expérimentant !
Adobe Stock