Découverte des métiers de l’hôtellerie à l’hôtel Pierre & Vacances, Pierre & Vacances, Le Gosier

Découverte des métiers de l’hôtellerie à l’hôtel Pierre & Vacances Jeudi 23 avril, 09h30 Pierre & Vacances Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T15:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

L’objectif est de faire découvrir à des scolaires et à des demandeurs d’emploi tous les métiers en rapport avec l’hôtellerie pendant la semaine dédiée afin de susciter des vocations et/ou de confirmer des choix d’orientation

Pierre & Vacances 97180 Le Gosier Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « email », « value »: « carole.schloha@akto.fr »}]

Visite de l’hôtel et Découverte des métiers liés à l’hôtellerie : cuisinier, serveur, réceptionniste, femme de chambre