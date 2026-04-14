Visite du Jardin Alexina, le jardin alexina, Le Gosier

Visite du Jardin Alexina 5 et 6 juin le jardin alexina Guadeloupe

7euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Nou ké kontan vwè zot.

Ravis de partciper à cette 26eme édition des Rendez vous aux jardins.

Nous allons, nous en mettre plein la vue, et plein le coeur.

A très vite.

le jardin alexina 62 rue nicolas ballet 97190 le gosier Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe +590690142545 https://www.facebook.com/LesAmisduJardinAlexina/ https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fjardin_alexina%2F&source=omni_redirect [{« type »: « phone », « value »: « +590690142545 »}] Le jardin Alexina, est né de l’amour, de la passion des plantes de Jacky et de Magguy les propriétaires.

Le jardin Alexina, est un jardin de partages de savoirs et de connaissances.

Nous y organisons des visites guidées, et des ateliers autour de la Nature. Vous pouvez y accéder par bus, en voiture ou a pieds.

Nou ké kontan vwè zot.

©guadeloupe tourisme