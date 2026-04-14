Découverte du jardin et de la ferme de Yanick, EXPLOITATION YB, Le Gosier

Découverte du jardin et de la ferme de Yanick Samedi 6 juin, 08h30 EXPLOITATION YB Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Visite commentée d’un jardin agricole tropical

Cette rencontre propose une immersion au cœur d’un jardin agricole où se côtoient cultures vivrières, fruitières et plantes utiles. Au fil d’une visite commentée, les participants découvriront l’organisation du jardin, les différentes espèces cultivées et les principes qui guident sa conduite.

La visite permettra d’aborder les pratiques agricoles mises en œuvre au quotidien : gestion de la fertilité des sols, diversité des cultures, observation des plantes et adaptation aux conditions climatiques tropicales. Elle sera également l’occasion de mieux comprendre le rôle du jardin comme espace de production alimentaire, mais aussi comme lieu de biodiversité et de transmission de savoir-faire.

Le parcours sera ponctué d’explications et d’échanges avec le jardinier, permettant aux visiteurs de poser leurs questions et d’approfondir certains aspects des pratiques culturales. Cette rencontre invite à porter un regard attentif sur le jardin comme espace vivant, en constante évolution.

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Visite commentée d’un jardin agricole tropical

© Bordey Yanik