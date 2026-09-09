Découverte des oiseaux d’eaux Erstein
dimanche 22 novembre 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Découverte des oiseaux d’eaux
rue du Muguet Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 09:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22 2026-12-13
La plaine du Rhin est la deuxième région d’hivernage des oiseaux en France, après la Camargue. Observons des oiseaux d’eau exceptionnels et levons ensemble certains mystères de la migration.
La plaine du Rhin est la deuxième région d’hivernage des oiseaux en France, après la Camargue.
Nous pouvons y observer des oiseaux d’eau exceptionnels.
Je vous propose de lever ensemble certains mystères de la migration. .
rue du Muguet Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 43 21 55 pierre.hieber@orange.fr
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English :
The Rhine plain is the second most important wintering area for birds in France, after the Camargue. Let’s observe exceptional water birds and unravel together some of the mysteries of migration.
L’événement Découverte des oiseaux d’eaux Erstein a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Grand Ried
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