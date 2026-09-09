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AGENDA · Erstein

Découverte des oiseaux d’eaux Erstein

dimanche 22 novembre 2026 · Erstein

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
rue du Muguet
Ville
67150 Erstein
Département
Bas-Rhin
Tarif

Erstein

Découverte des oiseaux d’eaux

rue du Muguet Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 09:00:00
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22 2026-12-13

La plaine du Rhin est la deuxième région d’hivernage des oiseaux en France, après la Camargue. Observons des oiseaux d’eau exceptionnels et levons ensemble certains mystères de la migration.
La plaine du Rhin est la deuxième région d’hivernage des oiseaux en France, après la Camargue.
Nous pouvons y observer des oiseaux d’eau exceptionnels.
Je vous propose de lever ensemble certains mystères de la migration.   .

rue du Muguet Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 43 21 55  pierre.hieber@orange.fr

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English :

The Rhine plain is the second most important wintering area for birds in France, after the Camargue. Let’s observe exceptional water birds and unravel together some of the mysteries of migration.

L’événement Découverte des oiseaux d’eaux Erstein a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Grand Ried

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