Festival Temp’Us Erstein
samedi 29 août 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Festival Temp’Us
Rue de Lorraine Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
FESTIVAL TEMPUS 2026 NOUVELLE FORMULE, NOUVELLE AMBIANCE !
Cette année, le festival évolue et devient Temp’US place à deux journées 100 % musicales, festives et GRATUITES, dans une ambiance inspirée des grands classiques de la culture américaine !
Embarquez pour un véritable road trip musical au cœur des grandes ambiances des États-Unis !
SAMEDI 29 AOÛT Ouverture du site à 18h
– 19h30 Back to Queen (tribute) Les plus grands tubes de Queen dans un spectacle fidèle et énergique.
– 21h30 The Eight Killers Blues Brothers Show Une immersion dans l’univers mythique des Blues Brothers, entre blues, rhythm & blues et ambiance survoltée.
DIMANCHE 30 AOÛT Ouverture du site à 9h30
– Just For Fun (10h-12h)
– Les Blue Angels (13h-15h) démonstrations et initiations de danses latines
– The Fives (15h15-17h30)
– 18 h concert de ELOÏZ La figure montante de la scène country-pop française viendra clôturer cette édition avec son univers inspiré des grands espaces américains.
Tout au long de la journée
– Taureau mécanique
– Circuit sur écran
– Démonstrations de cheerleading
– Exposition de voitures et motos américaines
– Village expo
– Stands… .
Rue de Lorraine Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 festival@tempus-erstein.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Temp’Us Erstein a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Erstein (Bas-Rhin)
- Initiation papillons à la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Erstein Erstein 18 juillet 2026
- En allemand A la découverte du Ried Erstein 19 juillet 2026
- Festival d’Obernai Come rain or come shine Soirée romantique anglaise Erstein 22 juillet 2026
- Festival d’O Concert Come rain or come shine Erstein 22 juillet 2026
- Les trésors insoupçonnés d’Erstein Erstein 28 juillet 2026