Informations pratiques

Erstein

Festival Temp’Us

Rue de Lorraine Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

FESTIVAL TEMPUS 2026 NOUVELLE FORMULE, NOUVELLE AMBIANCE !

Cette année, le festival évolue et devient Temp’US place à deux journées 100 % musicales, festives et GRATUITES, dans une ambiance inspirée des grands classiques de la culture américaine !

Embarquez pour un véritable road trip musical au cœur des grandes ambiances des États-Unis !

SAMEDI 29 AOÛT Ouverture du site à 18h

– 19h30 Back to Queen (tribute) Les plus grands tubes de Queen dans un spectacle fidèle et énergique.

– 21h30 The Eight Killers Blues Brothers Show Une immersion dans l’univers mythique des Blues Brothers, entre blues, rhythm & blues et ambiance survoltée.

DIMANCHE 30 AOÛT Ouverture du site à 9h30

– Just For Fun (10h-12h)

– Les Blue Angels (13h-15h) démonstrations et initiations de danses latines

– The Fives (15h15-17h30)

– 18 h concert de ELOÏZ La figure montante de la scène country-pop française viendra clôturer cette édition avec son univers inspiré des grands espaces américains.

Tout au long de la journée

– Taureau mécanique

– Circuit sur écran

– Démonstrations de cheerleading

– Exposition de voitures et motos américaines

– Village expo

– Stands… .

Rue de Lorraine Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 festival@tempus-erstein.fr

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English :

L’événement Festival Temp’Us Erstein a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried