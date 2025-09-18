Erstein

En allemand A la découverte du Ried

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-15

Plaine alluviale façonnée par les brassages du Rhin, le Ried offre des paysages veinés de réseaux d’eau, des bois et des zones humides riches d’une flore et d’une faune abondante.

Des résurgences phréatiques laissent apparaitre des eaux d’une limpidité exceptionnelle.

Pierre et Annie vous proposent de découvrir cet environnement, puis de nous attarder sur quelques plantes que l’homme a toujours utilisées aussi bien pour se nourrir que pour se soigner.

A l’issue de la sortie, une boisson vous sera servie sur place. .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 43 21 55 pierre.hieber@orange.fr

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English :

L’événement En allemand A la découverte du Ried Erstein a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried