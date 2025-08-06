Spectacle Le vertige de l’envers Erstein

Spectacle Le vertige de l’envers

13 Route de Krafft Erstein Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Le vertige de l’envers entraîne les spectateurs dans un univers a` l’intérieur duquel les lois de la gravite´ et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Spectacle visuel Magie & Cirque Equilibre

Cette courte pièce a` destination principalement des jeunes publics a pour but de questionner de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d’illusionniste et circassiens, les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure. Le vertige de l’envers entraîne les spectateurs dans un univers a` l’intérieur duquel les lois de la gravite´ et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Tout public dès 3 ans

Cie L’Envolée Cirque (93)

De et avec Pauline Barboux et Nicolas Longuechaud Regard complice Kitsou Dubois Composition musicale Mauro Basilio .

13 Route de Krafft Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Le vertige de l?envers takes viewers into a universe in which the laws of gravity and time can be reversed, expanded or abolished, shattering the senses and emotions in a dreamlike, timeless moment.

