Spectacle jeune public « Très chères petites personnes », Musée Würth France Erstein, Erstein

Spectacle jeune public « Très chères petites personnes » Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Musée Würth France Erstein Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Le Musée Würth vous propose deux représentations du spectacle jeune public « Très chères petites personnes » par la compagnie Directo Cinéma.

Une peintre et un musicien replongent dans leur enfance et nous racontent des histoires en peinture et en musique pour nous rappeler, avec poésie et tendresse, que chaque enfant a des droits dont celui de rêver librement. Savez-vous ce que c’est un enfant ? C’est une personne qui a des envies, des rêves et des besoins. Un jour vous allez devenir grands et grandes comme nous. D’ailleurs, nous aussi nous avons été petits et petites comme vous. Nous allons vous raconter. Durée 35 minutes – Tout public à partir de 3 ans

Musée Würth France Erstein ZI ouest Rue Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est 03 88 64 74 84 http://www.musee-wurth.fr Le Musée Würth propose tout au long de l’année des expositions temporaires à partir du vaste fonds de la Collection Würth, une des plus importantes collections privées d’art moderne et contemporain en Europe. Riche de 18 000 œuvres, la Collection Würth traverse tous les courants artistiques depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours et rassemble des œuvres d’artistes de premier plan. Entouré d’un magnifique parc de 5 hectares, le Musée Würth est situé à Erstein, à 20 minutes de Strasbourg. En pièce jointe, un nouveau visuel du musée.

Le Musée Würth vous propose deux représentations du spectacle jeune public « Très chères petites personnes » par la compagnie Directo Cinéma.

© Yeliz Resigraphies