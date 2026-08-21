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AGENDA · Goulven

Découverte des oiseaux Goulven

dimanche 20 septembre 2026 · Goulven

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Baie de Goulven
Ville
29890 Goulven
Département
Finistère
Tarif

Goulven

Découverte des oiseaux

Baie de Goulven Goulven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez découvrir les oiseaux migrateurs. Le mois de septembre est très intéressant pour observer les oiseaux migrateurs qui ont niché en Europe du Nord.   .

Baie de Goulven Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97 

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English :

L’événement Découverte des oiseaux Goulven a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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