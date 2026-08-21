AGENDA · Goulven
Découverte des oiseaux Goulven
dimanche 20 septembre 2026 · Goulven
Informations pratiques
Goulven
Découverte des oiseaux
Baie de Goulven Goulven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir les oiseaux migrateurs. Le mois de septembre est très intéressant pour observer les oiseaux migrateurs qui ont niché en Europe du Nord. .
Baie de Goulven Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
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English :
L’événement Découverte des oiseaux Goulven a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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