AGENDA · Goulven
Decouverte des oiseaux Goulven
dimanche 27 décembre 2026 · Goulven
Informations pratiques
Goulven
Decouverte des oiseaux
Baie de Goulven Goulven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27 10:00:00
fin : 2026-12-27 12:00:00
Date(s) :
2026-12-27
Venez découvrir et reconnaître les oiseaux migrateurs provenant d’Europe du Nord. .
Baie de Goulven Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
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English :
L’événement Decouverte des oiseaux Goulven a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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