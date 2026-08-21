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AGENDA · Goulven

Decouverte des oiseaux Goulven

dimanche 27 décembre 2026 · Goulven

Informations pratiques

Début
dimanche 27 décembre 2026
Fin
dimanche 27 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Baie de Goulven
Ville
29890 Goulven
Département
Finistère
Tarif

Goulven

Decouverte des oiseaux

Baie de Goulven Goulven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27 10:00:00
fin : 2026-12-27 12:00:00

Date(s) :
2026-12-27

Venez découvrir et reconnaître les oiseaux migrateurs provenant d’Europe du Nord.   .

Baie de Goulven Goulven 29890 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97 

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English :

L’événement Decouverte des oiseaux Goulven a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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