Découverte des oiseaux Parking École communale Trémaouézan

Trémaouézan

Découverte des oiseaux

Parking École communale 1 Venelle des Enclos Trémaouézan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28

Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée sur le site de la zone humide de Langazel !

Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels (zones humides, côtières, boisées) et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant.

Durée 2h.

Places limitées, réservation par mail ou téléphone. .

Parking École communale 1 Venelle des Enclos Trémaouézan 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97

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English :

L’événement Découverte des oiseaux Trémaouézan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS