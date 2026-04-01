Découverte des oiseaux Parking École communale Trémaouézan
Découverte des oiseaux Parking École communale Trémaouézan dimanche 26 avril 2026.
Trémaouézan
Découverte des oiseaux
Parking École communale 1 Venelle des Enclos Trémaouézan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28
Venez vous familiariser avec les oiseaux de notre contrée sur le site de la zone humide de Langazel !
Sébastien Texeraud, passionné d’oiseaux, organise des sorties sur différents milieux naturels (zones humides, côtières, boisées) et vous apprend à observer et identifier les oiseaux selon leur chant.
Durée 2h.
Places limitées, réservation par mail ou téléphone. .
Parking École communale 1 Venelle des Enclos Trémaouézan 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 61 28 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte des oiseaux Trémaouézan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS