Belval-en-Argonne

Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne

Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Durant une après-midi, venez découvrir et observer les différentes espèces d’orchidées, autour de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne. Elles poussent à l’admiration et à l’émerveillement.

Rendez-vous sur le parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354. Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47. animation gratuite .

Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

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English : Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne

L’événement Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne