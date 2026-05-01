Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne
Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne samedi 23 mai 2026.
Belval-en-Argonne
Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne
Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Durant une après-midi, venez découvrir et observer les différentes espèces d’orchidées, autour de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne. Elles poussent à l’admiration et à l’émerveillement.
Rendez-vous sur le parking situé à la sortie de Belval-en-Argonne (direction Givry-en-Argonne) le long de la route D354. Prévoyez des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Inscription obligatoire auprès de la LPO Champagne-Ardenne au 03 26 72 54 47. animation gratuite .
Etangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne
L’événement Découverte des orchidées de la Réserve des étangs de Belval-en-Argonne Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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