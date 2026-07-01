Découverte des papillons de jour et des libellules Espeyrac
samedi 11 juillet 2026 · Espeyrac
Informations pratiques
Espeyrac
Découverte des papillons de jour et des libellules
Plce du Village Espeyrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Sortie animée par Samuel Talhoët. Venez arpenter le secteur d’Espeyrac. Les observations réalisées permettront de compléter la connaissance sur un secteur qui pourrait être bientôt classé en Reserve naturelle régionale.
.
Plce du Village Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 94 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Field trip led by Samuel Talho%EBt. Come explore the Espeyrac area. The observations made will help expand our knowledge of an area that may soon be designated a regional nature reserve.
L’événement Découverte des papillons de jour et des libellules Espeyrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Espeyrac (Aveyron)
- Festi Rando Moulin de Méjane à Espeyrac Espeyrac 24 juillet 2026
- Nadau en concert Espeyrac 19 septembre 2026