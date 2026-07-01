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Découverte des papillons de jour et des libellules Espeyrac

samedi 11 juillet 2026 · Espeyrac

Découverte des papillons de jour et des libellules Espeyrac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Plce du Village
Ville
12140 Espeyrac
Département
Aveyron
Tarif

Espeyrac

Découverte des papillons de jour et des libellules

Plce du Village Espeyrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Sortie animée par Samuel Talhoët. Venez arpenter le secteur d’Espeyrac. Les observations réalisées permettront de compléter la connaissance sur un secteur qui pourrait être bientôt classé en Reserve naturelle régionale.
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Plce du Village Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 94 48 

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English :

Field trip led by Samuel Talho%EBt. Come explore the Espeyrac area. The observations made will help expand our knowledge of an area that may soon be designated a regional nature reserve.

L’événement Découverte des papillons de jour et des libellules Espeyrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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