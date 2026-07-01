Informations pratiques

Espeyrac

Découverte des papillons de jour et des libellules

Plce du Village Espeyrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Sortie animée par Samuel Talhoët. Venez arpenter le secteur d’Espeyrac. Les observations réalisées permettront de compléter la connaissance sur un secteur qui pourrait être bientôt classé en Reserve naturelle régionale.

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Plce du Village Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 94 48

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English :

Field trip led by Samuel Talho%EBt. Come explore the Espeyrac area. The observations made will help expand our knowledge of an area that may soon be designated a regional nature reserve.

L’événement Découverte des papillons de jour et des libellules Espeyrac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)