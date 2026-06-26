Thiescourt

Découverte des papillons de nuit

Thiescourt Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Avec des animateurs du CPIE, venez identifier et découvrir les papillons de nuit sur la commune de Thiescourt.

C’est une animation réalisée dans le cadre de l’Atlas de biodiversité communale de Thiescourt.

Petits et grands, on vous attend !

Places limitées, sur réservation.

Avec des animateurs du CPIE, venez identifier et découvrir les papillons de nuit sur la commune de Thiescourt.

C’est une animation réalisée dans le cadre de l’Atlas de biodiversité communale de Thiescourt.

Petits et grands, on vous attend !

Places limitées, sur réservation. .

Thiescourt 60310 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 62 27 r.huchin@cpie.fr

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English :

Join CPIE guides to identify and learn about moths in the town of Thiescourt.

This event is part of the Thiescourt Municipal Biodiversity Atlas project.

Young and old alike—we look forward to seeing you there!

Space is limited; reservations are required.

L’événement Découverte des papillons de nuit Thiescourt a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Nord-Compiégnois