Lavau-sur-Loire

Découverte des passereaux paludicoles

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, venez découvrir les roselières et les prairies humides en cheminant jusqu’à l’observatoire Kawamata où nous réaliserons une lecture du paysage.

La visite se terminera par un jeu sur les traces et indices laissés par les animaux.

À partir de 8 ans. Limité à 15 personnes. Le lieu exacte sera communiqué lors de l’inscription. .

Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 08 93 74 guillaume.cochard@loire-atlantique.fr

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English :

L’événement Découverte des passereaux paludicoles Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay