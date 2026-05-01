Lavau-sur-Loire

Fête du Port

Rue du Port Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs d’anguilles de Loire poêlées !

C’est une journée de détente pour les familles ou entre amis, avec l’organisation d’un concert dans l’après-midi. .

Rue du Port Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 57 78 66 contact.cdf.lavausurloire@gmail.com

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English :

L’événement Fête du Port Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay