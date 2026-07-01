Découverte des peintures de l’église de Lachapelle-sous-Gerberoy, Eglise de Lachapelle-sous-Gerberoy, Lachapelle-sous-Gerberoy

Informations pratiques

Découverte des peintures de l’église de Lachapelle-sous-Gerberoy Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise de Lachapelle-sous-Gerberoy Oise

Nombre de places limité. Tarif de la visite : 5 euros. 2 euros pour les adhérents de l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association PHGPB, en collaboration avec la commune de Lachapelle-sous-Gerberoy investie dans la protection de son église, propose une visite commentée de l’exceptionnel ensemble de peintures murales du Moyen Âge de la chapelle seigneuriale. C’est une invitation à découvrir un témoignage rarissime de l’art du Moyen Âge et la possibilité de comprendre la communication et la dévotion des hommes de pouvoir de cette époque. Il sera aussi question des délicates stratégies de sauvegarde d’un patrimoine en péril.

Eglise de Lachapelle-sous-Gerberoy rue de l’église lachapelle-sous-gerberoy Lachapelle-sous-Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France http://www.phgpb.fr https://www.facebook.com/phgpb/?locale=fr_FR La charmante église paroissiale de Lachapelle-sous-Gerberoy date essentiellement du XIIe siècle, ce qui la rend d’emblée intéressante. Mais elle est par ailleurs dotée d’une petite chapelle seigneuriale qui fit l’objet au XIVe siècle d’une impressionnante campagne de peintures représentant notamment la vie de saint Eustache. Ce décor est absolument exceptionnel et fait l’objet d’une vigilance particulière tant il est fragile et donc aujourd’hui en grand danger.

L’association PHGPB, en collaboration avec la commune de Lachapelle-sous-Gerberoy investie dans la protection de son église, propose une visite commentée de l’exceptionnel ensemble de peintures du de…

©Anthony Petit