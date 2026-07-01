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Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne Saint-Domet

lundi 20 juillet 2026 · Saint-Domet

Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne Saint-Domet

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
EGLISE COMMANDERIE DE LA CROIX-AU-BOST
Ville
23190 Saint-Domet
Département
Creuse
Tarif

Saint-Domet

Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne

EGLISE COMMANDERIE DE LA CROIX-AU-BOST Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 18:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Découverte des peintures murales de deux chapelles

1 commanderie hospitalière de La Croix-au-Bost (23190 SAINT-DOMET)
rendez-vous à 15 H devant la commanderie.
puis
2 abbaye cistercienne de Bonlieu (Peyrat-La-Nonière): découverte des croix de consécration dans la chapelle.
Site privé, ouvert exceptionnellement (17 H).   .

EGLISE COMMANDERIE DE LA CROIX-AU-BOST Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine   c.lang.moulinetang@gmail.com

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English : Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne

L’événement Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-03 par Marche et Combraille en Aquitaine