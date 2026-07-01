Informations pratiques

Saint-Domet

Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne

EGLISE COMMANDERIE DE LA CROIX-AU-BOST Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-20 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Découverte des peintures murales de deux chapelles

1 commanderie hospitalière de La Croix-au-Bost (23190 SAINT-DOMET)

rendez-vous à 15 H devant la commanderie.

puis

2 abbaye cistercienne de Bonlieu (Peyrat-La-Nonière): découverte des croix de consécration dans la chapelle.

Site privé, ouvert exceptionnellement (17 H). .

EGLISE COMMANDERIE DE LA CROIX-AU-BOST Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine c.lang.moulinetang@gmail.com

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English : Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne

L’événement Découverte des peintures murales d’une commanderie hospitalière et d’une abbaye cistercienne Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-03 par Marche et Combraille en Aquitaine