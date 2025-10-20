Découverte des petites bêtes au verger Saint-Cyr-sur-Loire

82 Rue du Louvre Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Début : Mardi 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

2026-04-14

Découvrez le monde fascinant des petites bêtes qui vivent autour de nous. Entre observation et jeux, apprenez leur rôle essentiel tout en partageant un moment ludique et convivial.

82 Rue du Louvre Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Discover the fascinating world of the little creatures that live around us. Through observation and games, learn about their essential role while sharing a fun and convivial moment.

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt der kleinen Tiere, die um uns herum leben. Zwischen Beobachtung und Spielen lernen Sie ihre wichtige Rolle kennen, während Sie einen spielerischen und geselligen Moment teilen.

Italiano :

Scoprite l’affascinante mondo delle piccole creature che vivono intorno a noi. Attraverso l’osservazione e i giochi, imparate a conoscere il loro ruolo essenziale condividendo un momento divertente e amichevole.

Espanol :

Descubra el fascinante mundo de las pequeñas criaturas que viven a nuestro alrededor. A través de la observación y los juegos, aprende sobre su papel esencial mientras compartes un momento divertido y amistoso.

