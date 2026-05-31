Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge
Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries, Parc des Tanneries, Saint-Pierre-en-Auge jeudi 13 août 2026.
Découverte des petites bêtes de l’eau au parc des tanneries Jeudi 13 août, 14h30 Parc des Tanneries Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T14:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.
(1km/1h30) – Niveau 1
Parc des Tanneries Parc des Tanneries SAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}]
Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau.
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